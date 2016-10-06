В Башкирии альтернативную военную службу выбрали 10 призывников

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

А во время весеннего призыва их было всего трое.

По данным минобороны России, в ближайшие три месяца во время осеннего призыва под ружье поставят 152 тысячи человек. Кроме того, 600 призывников направят на альтернативную гражданскую службу. Таких парней в России традиционно немного, но права выполнить конституционный долг без оружия в руках их никто не лишает. В Башкирии осенью альтернативную службу выбрали 10 призывников, а весной их было всего три.