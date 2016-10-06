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6 октября, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии альтернативную военную службу выбрали 10 призывников// 06.10.2016
А во время весеннего призыва их было всего трое.
По данным минобороны России, в ближайшие три месяца во время осеннего призыва под ружье поставят 152 тысячи человек. Кроме того, 600 призывников направят на альтернативную гражданскую службу. Таких парней в России традиционно немного, но права выполнить конституционный долг без оружия в руках их никто не лишает. В Башкирии осенью альтернативную службу выбрали 10 призывников, а весной их было всего три.
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