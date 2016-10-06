Армейская статистика: сколько продуктов и каких выдали призывникам Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

На питание будущих солдат на сборном пункте в день выделяется 210 рублей.

Фото: Азат Гиззатуллин

Ушли в прошлое времена, когда со сборного пункта призывники уходили в одежде, в которой они приехали из дома. Трудно было назвать эту разношерстно одетую компанию молодых ребят будущими защитниками Отечества. Уже не первый год призывникам выдают вещевое имущество и обмундирование. Медиакорсеть выяснила, сколько стоит этот комплект.

- В этот комплект входит летняя и зимняя форма одежды и 25 предметов вещевого имущества. Он стоит 14 тысяч 160 рублей, - пояснил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Башкирии Риф Валеев. – Во время весеннего призыва на комплектование призывников Башкирии военной формой и вещевым имуществом было израсходовано 73 миллиона рублей.

Особое внимание уделяют в военкомате и питанию будущих солдат. На сборном пункте мясо и мясные продукты на завтрак и обед обязательны. Кроме того, утром предусмотрены сыр, пряники или печенье, масло сливочное, какао или кофе, на обед – овощной салат и соки. На ужин обязательно рыба тушеная или жареная. Рыбные консервы не используются. На питание одного призывника выделяется 210 рублей. Вместе с сухими пайками, которые выдаются на время следования к месту службы, общая масса выданных за весенний призыв продуктов питания составила 50 тонн.