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6 октября, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии с 1 октября введен комендантский час// 06.10.2016
Дети не имеют права находиться на улице без родителей с 22.00.
В Башкирии с 1 октября действует комендантский час с 22.00 до 06.00, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Таким образом дети не имеют права находиться на улице без родителей после 22.00.
Если ребенок будет в ночное время обнаружен в общественном месте, в том числе на улицах, стадионах, детских и спортивных площадках, парках, лифтах и подъездов многоквартирных домов, будет составлен протокол об административном правонарушении.
- Кроме того, дети не имеют права находиться на вокзалах, в аэропортах, в общественном транспорте, на предприятиях торговли и общественного питания, развлечения и досуга, - сообщили в администрации города.
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