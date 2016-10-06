В Башкирии с 1 октября введен комендантский час

Ольга КОРЗИК

Дети не имеют права находиться на улице без родителей с 22.00.

В Башкирии с 1 октября действует комендантский час с 22.00 до 06.00, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Таким образом дети не имеют права находиться на улице без родителей после 22.00.

Если ребенок будет в ночное время обнаружен в общественном месте, в том числе на улицах, стадионах, детских и спортивных площадках, парках, лифтах и подъездов многоквартирных домов, будет составлен протокол об административном правонарушении.

- Кроме того, дети не имеют права находиться на вокзалах, в аэропортах, в общественном транспорте, на предприятиях торговли и общественного питания, развлечения и досуга, - сообщили в администрации города.