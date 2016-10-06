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ХРОНОГРАФ

Призывников Башкирии начали прививать от гриппа

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 06.10.2016
Вакцинация проводится за три недели до отправки.

1 октября началась осенняя призывная кампания. Одним из актуальных вопросов в это время года является профилактика вирусных и простудных заболеваний у ребят, которые пойдут служить в армию. Как заявил председатель военно-врачебной комиссии республики Борис Усатов, за три недели до отправки призывникам делают прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.

- Ребят прививают во время прохождения медосмотра на местах, чтобы избежать реакции организма в виде повышения температуры или других побочных эффектов уже после прибытия к месту службы, - заявил Усатов. – Вопросам здоровья будущих солдат мы уделяем большое внимание. Так весной этого года со сборного пункта обратно домой было отправлено 224 призывника. Это недоработка местных врачебных комиссий, и по каждому случаю мы проводим проверку.

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