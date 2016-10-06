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6 октября, четверг
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ХРОНОГРАФ
Призывников Башкирии начали прививать от гриппа// 06.10.2016
Вакцинация проводится за три недели до отправки.
1 октября началась осенняя призывная кампания. Одним из актуальных вопросов в это время года является профилактика вирусных и простудных заболеваний у ребят, которые пойдут служить в армию. Как заявил председатель военно-врачебной комиссии республики Борис Усатов, за три недели до отправки призывникам делают прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.
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