Призывников Башкирии начали прививать от гриппа

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Вакцинация проводится за три недели до отправки.

1 октября началась осенняя призывная кампания. Одним из актуальных вопросов в это время года является профилактика вирусных и простудных заболеваний у ребят, которые пойдут служить в армию. Как заявил председатель военно-врачебной комиссии республики Борис Усатов, за три недели до отправки призывникам делают прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.