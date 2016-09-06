Злата ЗУКОВИЧ

Прокуратура обязала выплатить налоги в судебном порядке.

Султан Рысбаев, руководитель ООО «Теплосеть» виновен в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, признал Баймакский суд. В 2013 году предприятие «Теплосеть» задолжало почти два миллиона рублей налогов, и, чтобы избежать уплаты налогов, руководитель организации Рысбаев распорядился перечислить деньги своего предприятия на счета коммерческой фирмы своего подчиненного.

Сумма не была внесена в бюджет даже после возбуждения уголовного дела, поэтому прокурор потребовал взыскать сумму с осужденного. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, Баймакский суд удовлетворил доводы прокуратуры, а Верховный суд отклонил доводы осужденного о том, что тот невиновен и оставил решение суда в силе.