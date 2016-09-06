|
6 сентября, вторник
|
ХРОНОГРАФ
В Башкирии директора "Теплосети" заставят выплатить два миллиона рублей налогов// 06.09.2016
Прокуратура обязала выплатить налоги в судебном порядке.
Султан Рысбаев, руководитель ООО «Теплосеть» виновен в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, признал Баймакский суд. В 2013 году предприятие «Теплосеть» задолжало почти два миллиона рублей налогов, и, чтобы избежать уплаты налогов, руководитель организации Рысбаев распорядился перечислить деньги своего предприятия на счета коммерческой фирмы своего подчиненного.
Сумма не была внесена в бюджет даже после возбуждения уголовного дела, поэтому прокурор потребовал взыскать сумму с осужденного. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, Баймакский суд удовлетворил доводы прокуратуры, а Верховный суд отклонил доводы осужденного о том, что тот невиновен и оставил решение суда в силе.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.09.2016 // ПУЛЬС
Администрация Уфы будет ремонтировать дороги в рассрочку
06.09.2016 // СПОРТ
Сегодня «Салават Юлаев» на своём льду сыграет с рижским «Динамо»
06.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Олег Газманов посадил деревья в память героев войны в Башкирии
06.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии готовятся увеличить производство рыбы в три раза
06.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе вынесли приговор бывшему начальнику отдела полиции
06.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Новая квартира стала доступнее
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте