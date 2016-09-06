6 сентября, вторник
ХРОНОГРАФ

В Башкирии директора "Теплосети" заставят выплатить два миллиона рублей налогов

Злата ЗУКОВИЧ // 06.09.2016
Прокуратура обязала выплатить налоги в судебном порядке.

Султан Рысбаев, руководитель ООО «Теплосеть» виновен в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, признал Баймакский суд. В 2013 году предприятие «Теплосеть» задолжало почти два миллиона рублей налогов, и, чтобы избежать уплаты налогов, руководитель организации Рысбаев распорядился перечислить деньги своего предприятия на счета коммерческой фирмы своего подчиненного.

Сумма не была внесена в бюджет даже после возбуждения уголовного дела, поэтому прокурор потребовал взыскать сумму с осужденного. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, Баймакский суд удовлетворил доводы прокуратуры, а Верховный суд отклонил доводы осужденного о том, что тот невиновен и оставил решение суда в силе.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

06.09.2016
В Уфе снесли дом, мешавший строительству нового моста
По неофициальным данным, его владельцу заплатят 52 млн рублей.

06.09.2016
В Уфе завтра состоятся похороны Регины Нуртдиновой
Тело девушки, умершей от рака в Израиле, доставили на родину.

06.09.2016
В Уфе организацию оштрафовали за погибшего в драке охранника
17 июля 2016 года произошел несчастный случай, который впоследствии был скрыт.

05.09.2016
Верховный муфтий посетит Kurban Halal fest в Уфе
В день праздника Курбан-байрам горожан приглашают на площадку у Конгресс-холла.

05.09.2016
В Уфе вандалы испортили очередную скульптуру
Изящный арт-объект, девушку с кувшином, облили краской.

05.09.2016
В Башкирии 65-летняя бабушка за лето построила дом
Жилищный вопрос вынудил бабушку из Башкирии самостоятельно построить дом.

05.09.2016
В Уфе уничтожили 16,5 тонн винограда из Турции
Ягоды кишели трипсами — мелкими паразитирующими вредителями.

04.09.2016
В Уфе супермаркет «Магнит» оштрафовали за просроченные продукты
Истекший срок годности был у молока, мяса, грибов и яиц.

03.09.2016
На фестивале "Молочная страна" уфимцы потратили более 5 миллионов рублей
Администрация Уфы сообщает, что в общей сложности было продано около 44 тонн цельномолочной продукции, порядка 4,5 тонн сливочного масла, и более 3 тонн сыров.

03.09.2016
В школе молодого журналиста Башкирии начинается новый учебный год
За три года ее выпускниками стали 130 человек

02.09.2016
В Башкирии пьяный водитель угробил в ДТП двоих пассажиров
Мужчина, севший за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением.

02.09.2016
Количество пострадавших в уфимском ресторане «Alpenhof» может увеличиться

Среди участников злополучного банкета в уфимском ресторане были дети и беременные женщины

02.09.2016
В Уфе общественники просят администрацию отложить снос погребов у Касимовского озера
Они просят перенести работы на весну следующего года из-за местных жителей.

02.09.2016
В Башкирии пенсии в сентябре выдадут раньше
Это связано с празднованием «Курбан-байрам».

02.09.2016
В Уфе повторно оштрафовали предприятие, на котором скончался работник
На предприятии вовремя не выплатили штраф за выявленные нарушения.

02.09.2016
Башкирское УФАС взялось за рекламу
Ведомство проверит рекламу на предмет введения потребителя в заблуждение и призыва к насилию и жестокости.

02.09.2016
В Башкирии уволили ответственного за особо охраняемые природные территории
Прокуроры выявили массу нарушений в работе дирекции.


5-Я КОЛОНКА

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"