В Нефтекамске на заводе женщину убило деталью от станка

03.09.2016

На фестивале "Молочная страна" уфимцы потратили более 5 миллионов рублей Администрация Уфы сообщает, что в общей сложности было продано около 44 тонн цельномолочной продукции, порядка 4,5 тонн сливочного масла, и более 3 тонн сыров.

02.09.2016

Количество пострадавших в уфимском ресторане «Alpenhof» может увеличиться Среди участников злополучного банкета в уфимском ресторане были дети и беременные женщины