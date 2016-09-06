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6 сентября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Нефтекамске на заводе женщину убило деталью от станка// 06.09.2016
Женщина погибла 2 сентября.
2 сентября в Нефтекамске на заводе ООО «Палфингер Кама Цилиндры», расположенном на территории завода «Нефаз», произошел несчастный случай. Об этом сообщил местный телеканал "Пятница-Нефтекамск".
Во время производственного процесса деталь отцепилась от приспособления, пробила окошко в дверце станка и попала в висок 45-летней работнице. Женщина скончалась на месте от полученной травмы. У погибшей сотрудницы предприятия осталась престарелая мать.
В данный момент идет расследование несчастного случая.
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