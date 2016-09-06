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6 сентября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе снесли дом, мешавший строительству нового моста// 06.09.2016
По неофициальным данным, его владельцу заплатят 52 млн рублей.
Фото: группа администрации Советского района Уфы в социальной сети
Вчера, 5 сентября, ЗАО «Уралмострострой», возводящее новый затонский мост, снесло мешавший строительству частный дом по улице Саши Чекалина.
Этот дом, по данным администрации Уфы, «препятствовал организации подъездных путей к строящемуся мосту через реку Белая». Переговоры городских властей с собственником дома длились около года. По данным ГТРК Башкортостан, хозяева дома запросили за земельный участок и жилое здание – 75 млн руб. Однако мэрия была не согласна с этой суммой. В результате спор разрешил суд, который снизил цену до 56 млн руб.
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