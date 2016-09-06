В Уфе завтра состоятся похороны Регины Нуртдиновой

Наталья КУЗНЕЦОВА

Тело девушки, умершей от рака в Израиле, доставили на родину.

Похороны Регины Нуртдиновой, умершей от рака в одной из клиник Израиля в субботу, состоятся завтра в Уфе. Сообщение об этом появилось в группе поддержки девушки в социальной сети «Вконтакте».

В 12.00 тело Регины вынесут из дома 27 по улице Мелеузовской в Шакше. Похоронят ее на мусульманском кладбище в Тимашево. В «Тема баре», где девушка работала арт-директором, для молодежи будут организованы поминки.

- Ещё раз всем огромное спасибо от близких и друзей Регины за то, что Вы были рядом и поддерживали! – пишут друзья Регины в группе.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшей.