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ХРОНОГРАФ
В Уфе завтра состоятся похороны Регины Нуртдиновой// 06.09.2016
Тело девушки, умершей от рака в Израиле, доставили на родину.
Похороны Регины Нуртдиновой, умершей от рака в одной из клиник Израиля в субботу, состоятся завтра в Уфе. Сообщение об этом появилось в группе поддержки девушки в социальной сети «Вконтакте».
В 12.00 тело Регины вынесут из дома 27 по улице Мелеузовской в Шакше. Похоронят ее на мусульманском кладбище в Тимашево. В «Тема баре», где девушка работала арт-директором, для молодежи будут организованы поминки.
- Ещё раз всем огромное спасибо от близких и друзей Регины за то, что Вы были рядом и поддерживали! – пишут друзья Регины в группе.
Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшей.
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