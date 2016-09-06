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ХРОНОГРАФ
В Уфе организацию оштрафовали за погибшего в драке охранника// 06.09.2016
17 июля 2016 года произошел несчастный случай, который впоследствии был скрыт.
Во время дежурства в уфимской инфекционной клинической больнице №4 произошла драка, в которой один охранник ООО ЧОО «Тамерлан» ударил другого ножом. В результате проникающего колото-резанного ранения груди и живота с повреждением внутренних органов пострадавший скончался.
Работодатель скрыл этот несчастный случай, в итоге тот не был расследован в законном порядке. Как выяснилось, с пострадавшим трудовые отношения не были оформлены, как полагается. Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по республике, ООО ЧОО «Тамерлан» привлечен к административной ответственности, выписан штраф на сумму 140 тысяч рублей.
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