|
8 января, воскресенье
|
ХРОНОГРАФ
В Башкирии нетрезвый молодой человек пытался угнать чужую машину// 06.01.2017
Угонщику не удалось перемкнуть провода зажигания и он решил ее оттолкать.
В Бирске хозяин «ВАЗ-2114» не закрыл свой автомобиль и ушел домой. Утром обнаружил машину в десяти метрах от припаркованного места, а когда понял, что железного коня пытались угнать, обратился в полицию, как сообщают в пресс-службе МВД по Бирскому району республики.
Выяснилось, что 20-летний пьяный молодой человек попытался уехать на чужой машине, перемкнув провода зажигания, а когда этого сделать не удалось из-за сильного алкогольного опьянения, попытался оттолкать автомобиль. Сил угонщика на этот поступок не хватило, и он ушел.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии после посещения ледового городка умер пятилетний малыш
07.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Под Уфой в двух ДТП сегодня погибли пять человек
07.01.2017 // СЕГО ДНЯ
На дорогах Башкирии прогнозируются снежные заносы
07.01.2017 // СПОРТ
«Салават Юлаев» в Тольятти уступил местной «Ладе»
07.01.2017 // ФОТОФАКТ
В Уфе автомобили «Скорой» застревают в снежных заносах
07.01.2017 // ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов поздравил православных жителей Башкирии с Рождеством
07.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе открылась выставка "Зеркала памяти"
07.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В ДТП под Уфой погибли три человека
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте