В Башкирии нетрезвый молодой человек пытался угнать чужую машину

Злата ЗУКОВИЧ

Угонщику не удалось перемкнуть провода зажигания и он решил ее оттолкать.

В Бирске хозяин «ВАЗ-2114» не закрыл свой автомобиль и ушел домой. Утром обнаружил машину в десяти метрах от припаркованного места, а когда понял, что железного коня пытались угнать, обратился в полицию, как сообщают в пресс-службе МВД по Бирскому району республики.

Выяснилось, что 20-летний пьяный молодой человек попытался уехать на чужой машине, перемкнув провода зажигания, а когда этого сделать не удалось из-за сильного алкогольного опьянения, попытался оттолкать автомобиль. Сил угонщика на этот поступок не хватило, и он ушел.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».