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8 января, воскресенье
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии насмерть сбили 48-летнего пешехода// 06.01.2017
Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.
Вчера, 5 января, около 19:00 в Белебеевском районе на 18 километре автодороги Белебей-Приютово 46-летний водитель «Лады Приоры» наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте с задней части тягача «Scania», как сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
В результате аварии пешеход – 48-летний житель Бижбулякского района, погиб от полученных травм на месте происшествия.
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