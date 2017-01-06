В Башкирии насмерть сбили 48-летнего пешехода

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

Вчера, 5 января, около 19:00 в Белебеевском районе на 18 километре автодороги Белебей-Приютово 46-летний водитель «Лады Приоры» наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте с задней части тягача «Scania», как сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

В результате аварии пешеход – 48-летний житель Бижбулякского района, погиб от полученных травм на месте происшествия.