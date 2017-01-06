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6 января, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии на автодороге сгорел экскурсионный автобус// 06.01.2017
Погибших не месте происшествия нет.
Вчера вечером, 5 января, неподалеку от Белорецка, на 105 километре автодороги «Уфа-Магнитогорск», экскурсионный автобус «Toyota Coaster» сгорел почти дотла. Возгорание произошло в седьмом часу вечера.
Информация о происшествии и видео появились в группе «БашДТП» в социальной сети. Очевидцы в комментариях утверждают, что пассажиры успели покинуть салон автобуса, погибших нет.
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