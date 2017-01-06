В Башкирии мальчик погиб при попытке устроить огненное шоу

Злата ЗУКОВИЧ

Ребенок отравился бытовым газом.

Днем 4 января в полицию поступило сообщение о смерти мальчика в больнице Уфимского района. По предварительным данным в тот день двое ребят 12 лет купили в магазине села Михайловка три баллончика с бытовым газом и начали баловаться с ними в подсобке магазина, как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Один из мальчиков набрал газ в рот, чтобы устроить огненное шоу, но потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти ребенка.