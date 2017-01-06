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6 января, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии мальчик погиб при попытке устроить огненное шоу// 06.01.2017
Ребенок отравился бытовым газом.
Днем 4 января в полицию поступило сообщение о смерти мальчика в больнице Уфимского района. По предварительным данным в тот день двое ребят 12 лет купили в магазине села Михайловка три баллончика с бытовым газом и начали баловаться с ними в подсобке магазина, как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Один из мальчиков набрал газ в рот, чтобы устроить огненное шоу, но потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти ребенка.
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