Ирек Ялалов: «Уфаводоканал» приносит одни убытки

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава Уфы рассказал об особенностях уфимского рельефа и советском инженерном наследии

Фото: ufavodokanal.ru

Ирек Ялалов отметил неэффективность работы муниципального «Уфаводоканала». По мнению главы администрации Уфы, поставщик приносит больше убытков, чем прибыли, сообщает портал Proufu.ru.