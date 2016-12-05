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ХРОНОГРАФ
Ирек Ялалов: «Уфаводоканал» приносит одни убытки// 05.12.2016
Глава Уфы рассказал об особенностях уфимского рельефа и советском инженерном наследии
Фото: ufavodokanal.ru
Ирек Ялалов отметил неэффективность работы муниципального «Уфаводоканала». По мнению главы администрации Уфы, поставщик приносит больше убытков, чем прибыли, сообщает портал Proufu.ru.
- У Уфы оказался довольно сложный рельеф, — пояснил Ирек Ялалов. — Многие вот гордятся, что наш город расположен на семи холмах, как Рим и Москва, а того и не знают, что
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