В Башкирии началась операция «Ель-2016»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

За незаконную рубку хвойных деревьев грозит штраф от 3 до 300 тысяч рублей

В Башкирии в предновогодний период до 31 декабря объявлена операция «Ель-2016». Лесные инспекторы минлесхоза республики совместно с сотрудниками внутренних дел начали патрулирование лесов, дабы пресечь незаконную рубок хвойных молодняков. Проводится проверка транспортных средств, перевозящих новогодние ели. Будут проверены и места продаж пихт, елей и сосен, чтобы пресечь сбыт незаконно заготовленных хвойных деревьев, планируется проведение совместных рейдов по местам их реализации.

Штраф за незаконную рубку деревьев составляет: на граждан – от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот до трехсот тысяч рублей. При причинении значительного ущерба штраф может вырасти до 500 тысяч рублей, а нарушителю могут дать срок до двух лет.

Кроме того, применение наказания не освобождает нарушителя от обязанности возмещения ущерба, причиненного незаконной рубкой.