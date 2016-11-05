В Башкирии кражей скота занимался семейный подряд

Злата ЗУКОВИЧ

В краже участвовали несовершеннолетние.

В Абзелиловском районе 16-летнему подростку целая семья, состоящая из 44-летнего отца и двух его сыновей 17 и 18 лет помогла украсть двух бычков с вольного выпаса. Молодой человек 16 лет решил угнать животных и продать их в соседнем населенном пункте, но перегнать животных ему не удалось. Когда за «дело» взялась семья из деревни Тупаково, краденых бычков зарезали и продали на оптовом рынке в Магнитогорск. Деньги разделили между собой.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, в отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело за кражу. По ходу расследования выявился еще один факт кражи скота – супруга хозяина семейства пришла в отделение полиции с повинной. Корову, которую семья похитила прямо из стойла, зарезали, а мясо продали в Челябинской области. Сельчан отпустили под подписку о невыезде.