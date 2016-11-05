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5 ноября, суббота
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ХРОНОГРАФ
Уфе пьяный водитель грузовика чуть не снес дом// 05.11.2016
И врезался в кроссовер, где находился ребенок.
Фото: https://vk.com/bashdtp
Вчера, 4 ноября, в Деме на улице Новороссийской пьяный водитель грузовика сначала въехал в Nissan Qashqai, а потом в жилой дом и при этом едва не снес его. Как сообщили очевидцы, водитель попытался скрыться с места преступления, но грузовик застрял в кювете.
Очевидцы в сообществе «БашДТП» социальной сети «Вконтакте» сообщили, что в кроссовере, в который врезался нетрезвый водитель тягача, находился ребенок и пожилые люди.
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