В Уфе следователи ищут живодеров, содравших кожу со щенка

Мужчина нашел несчастное животное рядом со своей машиной.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета республики, на нескольких новостных сайтах опубликована статья об уфимце, который нашел щенка с резаной раной спины. Ситуация вызвала такой резонанс, что сотрудники правоохранительных органов инициировали доследственную проверку.

По предварительным данным, 30 октября в районе Колхозного рынка 33-летний житель Уфы нашел около своего автомобиля щенка с резаной раной спины. Мужчина отвез животное в ветеринарную клинику, где ему была оказана помощь, а потом оставил щенка себе.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.