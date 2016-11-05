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5 ноября, суббота
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ХРОНОГРАФ
В Уфе следователи ищут живодеров, содравших кожу со щенка// 05.11.2016
Мужчина нашел несчастное животное рядом со своей машиной.
Как сообщают в пресс-службе следственного комитета республики, на нескольких новостных сайтах опубликована статья об уфимце, который нашел щенка с резаной раной спины. Ситуация вызвала такой резонанс, что сотрудники правоохранительных органов инициировали доследственную проверку.
По предварительным данным, 30 октября в районе Колхозного рынка 33-летний житель Уфы нашел около своего автомобиля щенка с резаной раной спины. Мужчина отвез животное в ветеринарную клинику, где ему была оказана помощь, а потом оставил щенка себе.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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