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ХРОНОГРАФ
Башкирия и Индонезия хотят обменяться студентами// 05.10.2016
Возможно в Западной Яве начнут летать и кумертауские вертолеты
Индонезия и Башкирия продолжат укреплять сотрудничество. Возможности двухстороннего взаимодействия сегодня обсудили глава региона Рустэм Хамитов и чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России - Мохамад Вахид Суприяди. По словам главы республики, сотрудничество можно развивать в сфере нефтедобычи, нефтепереработки, машиностроения, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства.
Говоря о сотрудничестве в сфере промышленности, Посол Индонезии отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о закупке восьми самолётов Су-35, двигатели для которых собираются в Уфе.
– Также мы хотели бы закупить в России вертолёты. В Западной Яве находится очень много островов, там есть спрос на них, – отмети Мохамад Вахид Суприяди.
Посол Индонезии также сообщил, что в ходе посещения Уфимского государственного нефтяного технического университета обсудил возможность его сотрудничества с техническим университетом Бандунга, столицы Западной Явы.
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