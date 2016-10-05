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ХРОНОГРАФ

Башкирия и Индонезия хотят обменяться студентами

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 05.10.2016
Возможно в Западной Яве начнут летать и кумертауские вертолеты

Индонезия и Башкирия продолжат укреплять сотрудничество. Возможности двухстороннего взаимодействия сегодня обсудили глава региона Рустэм Хамитов и чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России - Мохамад Вахид Суприяди. По словам главы республики, сотрудничество можно развивать в сфере нефтедобычи, нефтепереработки, машиностроения, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства.

– Кроме того, нам надо налаживать культурное, гуманитарное сотрудничество. Нам надо обсудить вопросы образования, обучения студентов из Индонезии в наших вузах и наоборот, – отметил Рустэм Хамитов. – Одним словом, много точек пересечения. Поддерживаю необходимость усиления работы в направлении установления таких серьёзных связей между нашим регионом и регионами Индонезии.

Говоря о сотрудничестве в сфере промышленности, Посол Индонезии отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о закупке восьми самолётов Су-35, двигатели для которых собираются в Уфе.

– Также мы хотели бы закупить в России вертолёты. В Западной Яве находится очень много островов, там есть спрос на них, – отмети Мохамад Вахид Суприяди.

Посол Индонезии также сообщил, что в ходе посещения Уфимского государственного нефтяного технического университета обсудил возможность его сотрудничества с техническим университетом Бандунга, столицы Западной Явы.

– В ближайшее время планируем установить сотрудничество между нефтяным университетом и техническим университетом Бандунга, потому что у них много общего. Мы будем приветствовать, чтобы наши выпускники приезжали учиться к вам. Сейчас у вас всего четыре студента из Индонезии, остальные закончили учебу – сказал Мохамад Вахид Суприяди. – По результатам нашей встречи мы подготовим официальное письмо на имя губернатора Западной Явы. В нём мы укажем те интересные аспекты, по которым можно установить дружеские связи.

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