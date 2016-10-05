В Башкирии падает число «уклонистов» от армии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Это связано с повышением престижа военной службы, считает военком Башкирии.

С каждой призывной компанией в Башкирии сокращается количество молодых людей, уклоняющихся от службы в армии. В первую очередь это связано с повышением престижа военной службы, считает военком Башкирии Игорь Харченко. Второй немаловажный момент. Без службы в армии сейчас не берут на госслужбу, а также в правоохранительные органы. В крупных корпорациях и промышленных предприятиях отслуживший молодой человек будет иметь приоритет при поступлении на работу.