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ХРОНОГРАФ
В Башкирии падает число «уклонистов» от армии// 05.10.2016
Это связано с повышением престижа военной службы, считает военком Башкирии.
С каждой призывной компанией в Башкирии сокращается количество молодых людей, уклоняющихся от службы в армии. В первую очередь это связано с повышением престижа военной службы, считает военком Башкирии Игорь Харченко. Второй немаловажный момент. Без службы в армии сейчас не берут на госслужбу, а также в правоохранительные органы. В крупных корпорациях и промышленных предприятиях отслуживший молодой человек будет иметь приоритет при поступлении на работу.
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