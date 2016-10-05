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ХРОНОГРАФ

В Башкирии падает число «уклонистов» от армии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 05.10.2016
Это связано с повышением престижа военной службы, считает военком Башкирии.

С каждой призывной компанией в Башкирии сокращается количество молодых людей, уклоняющихся от службы в армии. В первую очередь это связано с повышением престижа военной службы, считает военком Башкирии Игорь Харченко. Второй немаловажный момент. Без службы в армии сейчас не берут на госслужбу, а также в правоохранительные органы. В крупных корпорациях и промышленных предприятиях отслуживший молодой человек будет иметь приоритет при поступлении на работу.

- В весенний призыв на комиссии не явились всего 69 человек, по 37-ми из них дела направлены в следственный комитет, - заявил военком Башкирии Игорь Харченко. – В 2015 году по 328 статье УК РФ за уклонение от военной службы было осуждено 10 человек. Мы сейчас наоборот наблюдаем другую тенденцию – молодые люди сами приходят в военкоматы и призывные комиссии и даже иногда требуют, чтобы их отправили в армию.

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