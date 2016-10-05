В Уфе подросток погиб, выпав из окна

Ольга КОРЗИК

Он умер в больнице.

В Уфе вечером 4 октября 15-летний подросток выпал из окна многоэтажного дома, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Башкирии.

Несчастный случай произошел в Кировском районе столицы. Молодой человек скончался при госпитализации. По данному факту проводится доследственная проверка.

- В настоящее время, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, будут назначены необходимые судебно-медицинские исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, - сообщили в следкоме РФ по РБ.