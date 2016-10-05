|
5 октября, среда
|
ХРОНОГРАФ
В Уфе подросток погиб, выпав из окна// 05.10.2016
Он умер в больнице.
В Уфе вечером 4 октября 15-летний подросток выпал из окна многоэтажного дома, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Башкирии.
Несчастный случай произошел в Кировском районе столицы. Молодой человек скончался при госпитализации. По данному факту проводится доследственная проверка.
- В настоящее время, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, будут назначены необходимые судебно-медицинские исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, - сообщили в следкоме РФ по РБ.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
05.10.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе подросток погиб, выпав из окна
05.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Константин Толкачев рекомендовал депутатам не устраивать родственников на госслужбу
04.10.2016 // ПЕРСОНА
Муртаза Рахимов: Башкортостан опустился до уровня автономной области
04.10.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» по буллитам
04.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Российским компаниям поручили расшифровать мессенджеры – реакция в Уфе
04.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии пенсионерка в доме престарелых нашла себе молодого жениха
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте