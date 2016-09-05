Верховный муфтий посетит Kurban Halal fest в Уфе

Злата ЗУКОВИЧ

В день праздника Курбан-байрам горожан приглашают на площадку у Конгресс-холла.

12 сентября в этно-парке «Ватан» за Конгресс-Холлом с 11:00 до 21:00 будет проходить Kurban Halal fest, который будет посвящен празднику «Курбайн-Байрам».

В программе фестиваля - спортивные состязания, игры, конкурсы для детей и взрослых, плов и сладости. В 15:00 начнется мастер-класс по чтению Корана, в 18:00 состоится праздничная речь Верховного муфтия Талгата Таджуддина и концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады, а также песочное шоу. Закончится фестиваль праздничным салютом.

На территории этнопарка поставят мобильную мечеть-палатку для молитвы. Имаму можно будет задать любые вопросы на религиозную тематику.