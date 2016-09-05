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ХРОНОГРАФ
В Уфе вандалы испортили очередную скульптуру// 05.09.2016
Изящный арт-объект, девушку с кувшином, облили краской.
В центре города на улице 50 лет Октября прямо перед зданием Дома печати вандалы облили краской скульптуру – творческую композицию «Фонтан», где девушка держит кувшин.
Как сообщает агентство Башинформ, белая скульптура оказалась облита сине-зеленой краской буквально с головы до пят – жидкость растеклась до самого основания арт-объекта.
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