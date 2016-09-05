В Башкирии 65-летняя бабушка за лето построила дом

Константин КЛИМОВ

Жилищный вопрос вынудил бабушку из Башкирии самостоятельно построить дом.

На прошлой неделе в сети появилась фотография бабушки, которая своими силами строит дом. Снимок вызвал бурю эмоций, многие наперебой стали предлагать свою помощь, но информации было очень мало, было известно лишь, что строится бабушка в 30 километрах от Уфы в районном центре Иглино.

В Иглино мы приехали около полудня, райцентр оказался размером с большой спальный район Уфы: с кинотеатрами, клубами и ресторанами. Найти что-либо без посторонней помощи оказалось непросто. Нам удалось связаться с автором снимка, который подсказал, где искать бабулю.

- Найдите отдел ГИБДД, за ним есть микрорайон, вот там и строится бабуля, - посоветовал местный житель.

Микрорайон оказался коттеджным посёлком с множеством улиц и красивыми домами на них. В то, что тут может стоять небольшая избушка, верилось с трудом. Но мы её нашли.

Почти упавший на землю забор из старой сетки рабицы и калитка из неё же вряд ли смогут защитить от непрошенных гостей, но, если быть до конца объективным, то и воровать тут нечего. Небольшой, примерно пять на три метра домик из шлакоблока с двумя дверями и одним окном оказался заперт на старый висячий замок. Бабушки дома не оказалось.

Мы уже почти решили уезжать, как дорогу нам перегородила грузовая «Газель». Из кабины с завидной сноровкой буквально выпрыгнула наша героиня.

Не теряя времени на долгое знакомство, сразу начали разгружать машину. В кузове «Газели» - пачка местами побитого шифера и куски листового металла, настолько старого, что в некоторых местах он насквозь прогнил.

- Меня баба Валя зовут, это мой домик. Вы, наверное, в компьютере про меня прочитали, говорят, что я теперь звезда, - улыбаясь, говорит бабуля, - вот же ж, сфотографировал кто-то.

Пока мы с водителем «Газели» разгружали шифер, пожилая женщина всё время норовила схватить что потяжелее, а на наши просьбы не поднимать тяжёлое, говорила, что привыкла.

- Мне 65, то есть 15, я ещё ого-го, - смеётся баба Валя, и добавляет, что за всю жизнь привыкла тяжести носить.

Всю свою жизнь баба Валя проработала на стройке, была штукатуром-маляром. В свои 65 у неё трое дочерей, был ещё сын, но его убили в 2008 году.

- Старшей за сорок уже, она-то меня и выгоняет, после смерти сына дом на неё оформили, не знала тогда, что так будет. Средняя только родила, а младшая должна родить со дня на день. – рассказывает бабушка, пока мы разгружаем машину. - После того как про меня начали писать в интернете, младшая попросила мужа помочь мне, он, кстати, сейчас приедет.

Так и вышло. К тому времени, как половина работы уже была сделана, а бабуля рассказала, что фундамент стоит с 2011 года, а сам домик она начала строить только в этом году, приехал зять с двумя мальчиками, на вид 12 и 16 лет, и разгрузка пошла веселее.

- Фундамент вон какой большой, но мне такой дом не нужен, поэтому только часть построю, – после разгрузки баба Валя проводит небольшую экскурсию. – Одна комната всего, в углу поставлю печь, стены заштукатурю, дверь затыкаю ватой. А шифер на крышу, естественно. Все материалы есть, но рук не хватает, и возить не на чём.

Весь дом - это одна маленькая комната с одноместной кроватью, небольшим столиком и табуретом. Всё остальное пока находится в пакетах, из одного из них выглядывает большой плюшевый медведь, такой же улыбчивый, как и сама баба Валя.

- До холодов заеду, что мне много надо что ли, – продолжает бабуля, - картошку выкопала, перчики поспевают, проживём.

На вопрос про деда бабуля, нисколько не приуныв, рассказала, что он покончил с собой ещё в 2002 году, якобы из-за украденной зарплаты в восемь тысяч рублей.

Наша встреча закончилась так же внезапно, как и началась, баба Валя запрыгнула в кабину "Газели" и уехала во второй рейс за кирпичами. Перед этим мы стали свидетелями сцены, как она пыталась расплатиться с водителем, но тот, узнав историю бабушки из нашего с ней разговора, наотрез отказался брать деньги, и пообещал, что следующие рейсы будет делать бесплатно.

Сейчас бабушке нужно покрыть крышу, выложить печь и заштукатурить стены. По её словам, всё это она сделает сама, но мы предлагаем нашим читателям помочь бабе Вале, выбрать день и поехать в Иглино. Если среди вас есть те, кто готов потратить один день, чтобы помочь ей, просим связаться с редакцией по электронной почте ([email protected] ) или в социальных сетях (Рустэм Башкирцев). Также бабуле требуются деньги на покупку двери и бытовых мелочей, средства вы можете передать ей лично, номер телефона также можно уточнить в редакции «Медиакорсети».