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ХРОНОГРАФ
В Башкирии 65-летняя бабушка за лето построила дом// 05.09.2016
Жилищный вопрос вынудил бабушку из Башкирии самостоятельно построить дом.
На прошлой неделе в сети появилась фотография бабушки, которая своими силами строит дом. Снимок вызвал бурю эмоций, многие наперебой стали предлагать свою помощь, но информации было очень мало, было известно лишь, что строится бабушка в 30 километрах от Уфы в районном центре Иглино.
В Иглино мы приехали около полудня, райцентр оказался размером с большой спальный район Уфы: с кинотеатрами, клубами и ресторанами. Найти что-либо без посторонней помощи оказалось непросто. Нам удалось связаться с автором снимка, который подсказал, где искать бабулю.
Микрорайон оказался коттеджным посёлком с множеством улиц и красивыми домами на них. В то, что тут может стоять небольшая избушка, верилось с трудом. Но мы её нашли.
Почти упавший на землю забор из старой сетки рабицы и калитка из неё же вряд ли смогут защитить от непрошенных гостей, но, если быть до конца объективным, то и воровать тут нечего. Небольшой, примерно пять на три метра домик из шлакоблока с двумя дверями и одним окном оказался заперт на старый висячий замок. Бабушки дома не оказалось.
Мы уже почти решили уезжать, как дорогу нам перегородила грузовая «Газель». Из кабины с завидной сноровкой буквально выпрыгнула наша героиня.
Не теряя времени на долгое знакомство, сразу начали разгружать машину. В кузове «Газели» - пачка местами побитого шифера и куски листового металла, настолько старого, что в некоторых местах он насквозь прогнил.
Пока мы с водителем «Газели» разгружали шифер, пожилая женщина всё время норовила схватить что потяжелее, а на наши просьбы не поднимать тяжёлое, говорила, что привыкла.
Всю свою жизнь баба Валя проработала на стройке, была штукатуром-маляром. В свои 65 у неё трое дочерей, был ещё сын, но его убили в 2008 году.
Так и вышло. К тому времени, как половина работы уже была сделана, а бабуля рассказала, что фундамент стоит с 2011 года, а сам домик она начала строить только в этом году, приехал зять с двумя мальчиками, на вид 12 и 16 лет, и разгрузка пошла веселее.
Весь дом - это одна маленькая комната с одноместной кроватью, небольшим столиком и табуретом. Всё остальное пока находится в пакетах, из одного из них выглядывает большой плюшевый медведь, такой же улыбчивый, как и сама баба Валя.
На вопрос про деда бабуля, нисколько не приуныв, рассказала, что он покончил с собой ещё в 2002 году, якобы из-за украденной зарплаты в восемь тысяч рублей.
Наша встреча закончилась так же внезапно, как и началась, баба Валя запрыгнула в кабину "Газели" и уехала во второй рейс за кирпичами. Перед этим мы стали свидетелями сцены, как она пыталась расплатиться с водителем, но тот, узнав историю бабушки из нашего с ней разговора, наотрез отказался брать деньги, и пообещал, что следующие рейсы будет делать бесплатно.
Сейчас бабушке нужно покрыть крышу, выложить печь и заштукатурить стены. По её словам, всё это она сделает сама, но мы предлагаем нашим читателям помочь бабе Вале, выбрать день и поехать в Иглино. Если среди вас есть те, кто готов потратить один день, чтобы помочь ей, просим связаться с редакцией по электронной почте ([email protected]) или в социальных сетях (Рустэм Башкирцев). Также бабуле требуются деньги на покупку двери и бытовых мелочей, средства вы можете передать ей лично, номер телефона также можно уточнить в редакции «Медиакорсети».
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