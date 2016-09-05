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ХРОНОГРАФ
В Уфе уничтожили 16,5 тонн винограда из Турции// 05.09.2016
Ягоды кишели трипсами — мелкими паразитирующими вредителями.
Фото: pixabay.com
В начале сентября на автодороге Уфа-Затон обнаружили партию винограда из Турции весом в 16,5 тонн, которая была заражена трипсом. Фитосанитарные документы на него отсутствовали.
Сотрудники Россельхознадзора отобрали некоторые образцы и направили их на энтомологическую экспертизу. В результате экспертизы выявили карантинный объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliliela occidentalis), что подтверждается заключением лабораторной экспертизы.
Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по РБ, всю партию винограда изъяли и уничтожили в полном объеме, раздавив спецтехникой и засыпав грунтом на территории одного из полигонов Уфы.
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