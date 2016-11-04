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4 ноября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии автобус с детьми опрокинулся в кювет// 04.11.2016
Есть пострадавшие.
Вчера поздним вечером спасателям МЧС сообщили, что на автодороге местного значения «Озёрное-Кусинский Рудник» в Абзелиловском районе Башкирии, возле поселка Озёрное съехал в кювет автобус.
- В результате ДТП есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. - Погибших нет.
Как сообщил Life.ru, в аварию попал частный автобус марки «Фольксваген», который вез 18 человек, в том числе 13 детей. Автобус следовал по маршруту «село Михайловка – Магнитогорск – Казань», вероятно, это была организованная турпоездка.
В результате ДТП четверо детей в возрасте до 14 лет и двое взрослых получили травмы. Но обошлось без серьезных увечий.
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