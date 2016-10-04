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ХРОНОГРАФ

Фотофакт: Сгоревшая многоэтажка в Уфе пять дней спустя

Кристина ДЕЙНЕКО // 04.10.2016
ИА "Медиакорсеть" подготовило черно-белый фотоотчет о том, как выглядит сгоревшее здание после страшной трагедии, которая случилась 30 сентября в Уфе.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

30 сентября  в Уфе в многоэтажном здании на Зорге,3  вспыхнул сильный пожар. Людей, что находились внутри, спасали из окон. Пламя вспыхнуло на 10-м этаже, оно распространилось с такой скоростью, что спасти, к сожалению удалось не всех. Один рабочий погиб. 

Больше всего многоэтажка пострадала с задней стороны. На первых этажах, которые огонь не так сильно тронул, до сих пор висит одежда рабочих. Как выглядит место трагедии пять дней спустя - в фотоотчете нашего корреспондента.

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