Фотофакт: Сгоревшая многоэтажка в Уфе пять дней спустя

Кристина ДЕЙНЕКО

ИА "Медиакорсеть" подготовило черно-белый фотоотчет о том, как выглядит сгоревшее здание после страшной трагедии, которая случилась 30 сентября в Уфе.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

30 сентября в Уфе в многоэтажном здании на Зорге,3 вспыхнул сильный пожар. Людей, что находились внутри, спасали из окон. Пламя вспыхнуло на 10-м этаже, оно распространилось с такой скоростью, что спасти, к сожалению удалось не всех. Один рабочий погиб.

Больше всего многоэтажка пострадала с задней стороны. На первых этажах, которые огонь не так сильно тронул, до сих пор висит одежда рабочих. Как выглядит место трагедии пять дней спустя - в фотоотчете нашего корреспондента.