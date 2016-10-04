Затонский мост откроют в Уфе 7 октября

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Ирек Ялалов назвал строительство моста «быстростроем».

Сегодня на утренней оперативке в мэрии и.о. главы администрации Уфы Ирек Ялалов назвал строительство Затонского моста «быстростроем». Его начали строить осенью 2013 года, а введут в строй 7 октября. Таким образом на возведение моста ушло три года.

- В средствах массовой информации недавно прозвучала фраза о том, что это мост-долгострой, - сказал Ирек Ялалов. - Так вот хочу сказать, что этот мост построен с превышением нормативных сроков. Это быстрострой. И вообще это пример оперативной работы города, республики и федеральных властей

Напомним, стоимость проекта моста составила 4,8 млрд руб. Судоходный пролет Затонского моста составляет 130 метров, длина подходов - 587 метров. Новый мост запроектирован под три полосы движения в направлении центра Уфы, с учетом того, что по уже существующему мосту организуют одностороннее движение в сторону микрорайона «Затон».

Затонский мост в Уфе вошел в число тех сооружений, на строительство которых правительство России выделило средства от сборов системы «Платон». Башкирия получила на мост 1,5 млрд рублей.

Ожидается, что на открытие моста приедет министр транспорта России Максим Соколов.