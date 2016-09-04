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ХРОНОГРАФ

В Уфе супермаркет «Магнит» оштрафовали за просроченные продукты

Наталья КУЗНЕЦОВА // 04.09.2016
Истекший срок годности был у молока, мяса, грибов и яиц.

Фото: i.gozpp32.ru

Супермаркет «Магнит», расположенный на улице Вологодской, 38 в Уфе, оштрафован за продажу просроченных товаров. Решение вынес башкирский арбитраж по иску регионального управления Роспотребнадзора.

Как следует из материалов дела, нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки в мае этого года. Специалисты надзорного ведомства обнаружили на полках магазина, восемь продуктов с просроченным сроком годности. Среди них мясо и полуфабрикаты, молоко, грибы и яйца. То факт, что их уже нельзя продавать, признал и директор магазина.

Заявление Роспотребнадзора суд удовлетворил полностью. Компания «Тандер», владеющая супермаркетом, привлечена к административной ответственности по ч.3 ст. 14.43 КоАП РФ. В течение двух месяцев ей предстоит выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

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