|
4 сентября, воскресенье
|
ХРОНОГРАФ
В Уфе супермаркет «Магнит» оштрафовали за просроченные продукты// 04.09.2016
Истекший срок годности был у молока, мяса, грибов и яиц.
Фото: i.gozpp32.ru
Супермаркет «Магнит», расположенный на улице Вологодской, 38 в Уфе, оштрафован за продажу просроченных товаров. Решение вынес башкирский арбитраж по иску регионального управления Роспотребнадзора.
Как следует из материалов дела, нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки в мае этого года. Специалисты надзорного ведомства обнаружили на полках магазина, восемь продуктов с просроченным сроком годности. Среди них мясо и полуфабрикаты, молоко, грибы и яйца. То факт, что их уже нельзя продавать, признал и директор магазина.
Заявление Роспотребнадзора суд удовлетворил полностью. Компания «Тандер», владеющая супермаркетом, привлечена к административной ответственности по ч.3 ст. 14.43 КоАП РФ. В течение двух месяцев ей предстоит выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов: В Башкирии не хватает молока
03.09.2016 // ХРОНОГРАФ
На фестивале "Молочная страна" уфимцы потратили более 5 млн. руб.
03.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе начались гастроли театра имени Вахтангова
03.09.2016 // ПУЛЬС
В Уфе на базе аграрного университета открылась «Школа сыровара»
03.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимка Регина Нуртдинова не смогла победить тяжелую болезнь
03.09.2016 // СПОРТ
ФК «Уфа» проиграл питерскому «Зениту» со счетом 1:2
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте