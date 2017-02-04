До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
6 февраля, понедельник
ХРОНОГРАФ

Астана и Уфа стали городами-побратимами

// 04.02.2017
Меморандум подписан 3 февраля.

Фото: Администрация Уфы

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов и аким (глава местного исполнительного органа власти в Казахсиане прим. ред.) Астаны Асет Исекешев подписали меморандум о побратимстве между городами Уфа и Астана. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Уфы. Стороны подписали документ 3 февраля.

- У жителей Казахстана и Башкортостана очень много общего. Я думаю, Астана и Уфа будут тесно сотрудничать во всех сферах, активно обмениваться опытом в области культуры и спорта, в области развития города, использования новых технологий, и, конечно в экономической сфере. Астана и Уфа также могут сотрудничать в вопросе развития транспортной системы, ведь сегодня выстраивается маршрут из Восточной Азии и Китая в Европу через Казахстан и Россию, - цитирует слова господина Исекешева пресс-служба.

- Уверен, что подписание Меморандума о побратимстве между нашими городами послужит развитию прямых контактов между представителями бизнеса, а также регулярным обменам делегациями в различных сферах городской жизни и будет в конечном итоге способствовать укреплению отношений между нашими городами и народами, - отметил Ирек Ишмухаметович.

В мэрии отметили, что это  документ должен «способствовать развитию новых перспективных и инновационных форм сотрудничества для более полного раскрытия потенциала муниципалитетов и повышения эффективности управления».

Астана стала седьмым побратимом Уфы. До этого в 1997 году был подписан с городами Анкара (Турция) и Галле (Германия), а с 2011 по 2016 год – с четырьмя городами Китайской народной республики: Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

04.02.2017
В Башкирии нужно расширять доступность современных средств информации – Хамитов
Глава республики провел совещание по вопросам функционирования пунктов коллективного доступа.

04.02.2017
Серьезная авария в Башкирии: в лобовом столкновении пострадало 5 человек
Трое жителей Ермекеевского района госпитализированы.

04.02.2017
В Уфе в ходе операции «Должник» взыскано более 2 миллионов
Операция проходила в течение двух недель

04.02.2017
В мэрии Уфы рассказали, что главные въезды в город очищают от снега в первую очередь
Главная задача – обеспечить максимальную пропускную способность трассы.

04.02.2017
Дольщики ЖК «Юл Ай» из Уфы не отказались от голодовки в Москве
Они собираются начать ее 6 февраля.

03.02.2017
Уфимка взыскала с туркомпании компенсацию за испорченный отдых в Крыму
Она взыскала с компании более 50 тысяч рублей.

03.02.2017
В Уфе вынесли штраф за травму сотрудника на ледовом городке
ООО «ЖЭУ- Шакша» оштрафовали на 222 тысячи рублей.

03.02.2017
В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе
МУП «Уфаводоканал» предупредило о плановых отключениях воды.

03.02.2017
Минлесхоз Башкирии: Вопрос о закрытии лимонария не рассматривается
В ведомстве отмечают, что в настоящее время решается вопрос о границах его территории.

03.02.2017
Рустэм Хамитов высказался о слиянии перинатального центра и роддома в Уфе
Глава Башкирии провел совещание по вопросам повышения рождаемости.

02.02.2017
В Башкирии инвалид получил лекарства только после вмешательства прокурора
Ранее ему говорили, что лекарств в аптеке нет.

02.02.2017
В Уфе бабушка выпала с окна девятого этажа
Эту женщину спасатели навестили дважды.

02.02.2017
В каких дворах Уфы будут чистить снег 3 февраля
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.

01.02.2017
В Башкирии в ДТП в январе погибло 44 человека
Из–за плохих дорог в республике произошло 215 автоаварий, унесших жизни 25 человек.

30.01.2017
Женщины в Башкирии все больше решаются на рождение двух и более детей
Средний возраст матерей республики составил 29 лет.

30.01.2017
В Башкирии на свалку отправили 57 тонн опасных производственных отходов
При этом необходимых документов для такой деятельности у ТБО не было.

30.01.2017
В Уфе в лесу спасатели нашли заблудившихся подростков
Девочки катались на лыжах и потеряли ориентир.

30.01.2017
В Башкирии в школах установили видеокамеры после обращения прокурора в суд
До этого чиновники утверждали, что денег нет.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе на детской площадке огромная ветка рухнула под тяжестью снега

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"