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ХРОНОГРАФ
Серьезная авария в Башкирии: в лобовом столкновении пострадало 5 человек// 04.02.2017
Трое жителей Ермекеевского района госпитализированы.
Фото: Кристина Дейнеко
Вчера в Белебеевском районе республики произошло серьезное ДТП, где пострадали 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
Авария произошла на 10 км автодороги Аксаково-Малиновка-Приютово.
- 37-летний уфимец за рулем «Опель Астра», предположительно, при обгоне снегоуборочной машины столкнулся со встречной «Ладой Калина», - отмечается в сообщении. - В результате аварии водитель отечественного автомобиля, 29-летний житель Ермекеевского района, его 29-летняя пассажирка и 5-летняя девочка с травмами госпитализированы. Пассажирки «Опеля», 19 и 28 лет, жительницы столицы республики, с травмами обратились в больницу
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