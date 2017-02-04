В Уфе в ходе операции «Должник» взыскано более 2 миллионов

Ольга КОРЗИК

Операция проходила в течение двух недель

Фото: Кристина Дейнеко

В Уфе по итогам двухнедельной операции «Должник» взыскано более 2,1 млн руб. штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

- В ходе мероприятий сотрудниками полиции взыскано более 2,1 миллионов рублей административных штрафов. По решению суда подвергнуты административному аресту 279 злостных неплательщика штрафов, к обязательным работам привлечены 23 неплательщика, – пресс-служба цитирует слова начальника отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Уфе подполковника полиции Ралифа Валитова.

В МВД напоминают: если вы привлечены к административной ответственности, уплатите штраф в установленном законом сроки в любом банке.