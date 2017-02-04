В мэрии Уфы рассказали, что главные въезды в город очищают от снега в первую очередь

Главная задача – обеспечить максимальную пропускную способность трассы.

Фото: Администрация Уфы

На главных въездах в Уфе ежедневно производят расчистку и вывоз снега, сообщает пресс-служба мэрии города. Ответственным за содержание автодороги «Уфа-Аэропорт» является МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» города Уфы.

- Здесь особое внимание уделено организации безопасного проезда. Ежедневно по этой дороге въезжает в город и выезжает из него большой поток транспорта. Задача – обеспечить максимальную пропускную способность трассы даже при самых сложных погодных условиях, говорится в сообщении.

Администрация напомнила, что адрес электронной почты: sneg@ufacity.info нужно присылать фотографии улиц и дворов, где требуется уборка и вывоз снега. В сообщении нужно обязательно указать район города, улицу и номер дома, во дворе которого требуется уборка снега, и дату съемки.