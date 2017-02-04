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6 февраля, понедельник
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ХРОНОГРАФ
Дольщики ЖК «Юл Ай» из Уфы не отказались от голодовки в Москве// 04.02.2017
Они собираются начать ее 6 февраля.
Дольщики ЖК «Юл Ай» из Уфы не отказались от своего намерения объявить в Москве голодовку из-за нерешенных проблем с домом под литером 6. Они уже провели серию встреч с руководством республики и Уфы, выходили на улицы с одиночными пикетами, но ситуация пока не получила удовлетворяющего их решения.
Напомним, что проблема с застройкой микрорайона «Юл-Ай» в Уфе тянется давно. 18 января они провели у Дома правительства республики одиночный пикет, где сообщили о том, что планируют объявить голодовку в Москве.
- 31 января мы встречались с руководителем региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Раилем Асадуллиным, - рассказала Медиакорсети одна из дольщиков Алина Абзалилова. – Представители администрации города озвучили свою позицию, мы предлагали им выдать разрешение на строительство, нам пообещали помочь и разобраться. Все – как всегда.
В Москву поедут шесть человек 6 февраля.
Жилой комплекс «Юл Ай» расположился в квартале Айская-Брестская и Сун-Ят-Сена в Кировском районе Уфы. Застройкой данной территории занимается ООО «Завод Промсталь». В 2011 году компания, которая, по данным «Коммерсанта», принадлежит бывшему вице-мэру Уфы Владиславу Никитину, выиграла право на развитие данной территории. После назначения на должность нового первого замглавы администрации Уфы Александра Филиппова в конце 2012 года, у компании начались проблемы с этим бизнесом. Городская администрация тогда стала пересматривать в арбитражных судах сотни арендных договоров на землю. В данном случае мэрия хотела через суд доказать, что у девелопера «не было законных оснований для заключения договора развития территории». С тех пор и идут судебные тяжбы. Застройщик частично застроил территорию, сдавая дома с задержкой из-за конфликта с мэрией
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