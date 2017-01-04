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ХРОНОГРАФ
В Уфе молодая женщина умерла в цирке, остался ребенок// 04.01.2017
По предварительной информации, найдены родственники малыша.
В Уфе молодая женщина пришла с ребенком в цирк и неожиданно умерла. Ей неожиданно стало плохо, врачи увезли ее в реанимацию, но спасти не смогли. Малыш остался один. Он был в шоке и, возможно, поэтому не смог назвать своего имени.
Сообщение о случившимся с целью установить личность мальчика вчера разошлось по соцсетям. К вечеру в группе Вконтакте «Поиск пропавших людей по республике Башкортостан», появилось сообщение о том, что найдены родственники ребенка. Умершая оказалась тетей мальчика.
- По последним данным полученным от полиции родственники ребенка найдены (бабушка с дедушкой). По поводу женщины сожалеем, - говорится в сообщении.
Редакция Медиакорсети приносит свои соболезнования родным и близким умершей.
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