В Уфе сократились сроки госрегистрации прав на недвижимость

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Готовые документы можно получить в течение двух дней

В здании управления Росреестра по Башкирии в Уфе по адресу ул. Ленина, 70 открыт Центр консультирования по сдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимость в электронном виде. Там можно получить цифровые подписи, которые необходимые для электронной сделки с недвижимостью. Эти же специалисты помогут заявителям перевести все документы в электронный вид и заверить их необходимыми электронно-цифровыми подписями, генерируемыми прямо в процессе сдачи документов.

- В данном Центре консультирования ведут свою работу специалисты, которые принимают и заверяют все необходимые документы от заявителей, направляют их через портал Росреестра непосредственно регистраторам, - рассказал руководитель управления Росреестра по Башкирии Игорь Шеляков.- Вся процедура подачи документов занимает около 20 минут, включая уплату госпошлины и генерацию ЭЦП. Для получения ЭЦП (аналога рукописных подписей сторон сделки) к основному пакету документов на госрегистрацию прав потребуются оригиналы паспорта, СНИЛС и ИНН заявителей.

Срок регистрации при таком способе подачи зависит от скорости поступления госпошлины – от нескольких часов до 2 рабочих дней. К тому же, законодательством сокращена сумма государственной пошлины за государственную регистрацию права для физических лиц, подающих документы в электронном виде, на 30%.

Преимуществом такого вида обращения является также и то, что заявитель обратится в офис подачи всего 1 раз. Готовые же документы, заверенные ЭЦП регистратора, проводившего сделку, поступят заявителю в электронном виде на указанную электронную почту, так что второй раз приходить не придется.

Управлением на сегодняшний день принято более 17 тыс. заявлений на государственную регистрацию в электронном виде.