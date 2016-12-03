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3 декабря, суббота
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ХРОНОГРАФ
Уфимская женская консультация признана лучшей в ПФО// 03.12.2016
Этого звания удостоена женская консультация №2 родильного дома №3
В Казани прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на звание лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа. Победителем в номинации Женская консультация №2 третьего роддома Уфы признана лучшей в ПФО. Она имеет лучшие показатели по оказанию акушерско-гинекологической помощи женскому населению региона и обслуживает более 42 тысяч женщин. Ежедневно она может принимать до 300 пациентов.
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