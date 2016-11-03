|
3 ноября, четверг
|
ХРОНОГРАФ
В Башкирии строители телевышки разрушили часть городища// 03.11.2016
В министерстве культуры не внесли необходимые данные об объекте культурного наследия - прокуратура.
Фото: mgazeta.com
На месте поврежденного исторического памятника «Югомашевского городища I» на горе Кала-Тау в Янаульском районе планировалось возвести башню телерадиовещания. Перед тем, как начать работать, компания запросила в региональном минкультуры сведения о наличии на участке объектов культурного наследия, которые препятствуют строительству.
Чиновники заключили, что строительные работы можно провести, несмотря на то, что на холме находился памятник истории и культуры федерального значения. То есть запрос не был рассмотрен как положено, и правовой статус городища за объектом также не был закреплен.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, при строительстве вышки были повреждены верхние слои археологического памятника.
Югомашевское городище I находится в полукилометре от села Югамаш в Янаульском районе Башкирии, на вершине горы. Как говорят местные жители, восточная часть памятника была разрушена строителями в июне этого года.
За нарушения начальнику отдела государственной охраны объектов культурного наследия и ведущему специалисту-эксперту данного отдела объявлены выговоры.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии сократились объемы строительства индустриального жилья
03.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии воспитателя детского сада обвиняют в избиении ребёнка лопатой
03.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии строители телевышки разрушили часть городища
03.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии до конца года ипотеку можно взять под 10% годовых
03.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе ожидаются морозы до -20°С
03.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Творчество по госзаказу - реальность или фантазия
03.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Башкирские селекционеры научились размножать смородину в пробирке
03.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимка обратилась к Элле Памфиловой из-за «кражи» 300 голосов
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев рассуждает о взаимоотношениях государства и творческой личности.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте