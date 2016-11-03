В Башкирии строители телевышки разрушили часть городища

Злата ЗУКОВИЧ

В министерстве культуры не внесли необходимые данные об объекте культурного наследия - прокуратура.

Фото: mgazeta.com

На месте поврежденного исторического памятника «Югомашевского городища I» на горе Кала-Тау в Янаульском районе планировалось возвести башню телерадиовещания. Перед тем, как начать работать, компания запросила в региональном минкультуры сведения о наличии на участке объектов культурного наследия, которые препятствуют строительству.

Чиновники заключили, что строительные работы можно провести, несмотря на то, что на холме находился памятник истории и культуры федерального значения. То есть запрос не был рассмотрен как положено, и правовой статус городища за объектом также не был закреплен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, при строительстве вышки были повреждены верхние слои археологического памятника.

Югомашевское городище I находится в полукилометре от села Югамаш в Янаульском районе Башкирии, на вершине горы. Как говорят местные жители, восточная часть памятника была разрушена строителями в июне этого года.

За нарушения начальнику отдела государственной охраны объектов культурного наследия и ведущему специалисту-эксперту данного отдела объявлены выговоры.