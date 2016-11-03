В Уфе за покалеченного монтажника заплатят 136 тысяч рублей

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчину завалило грунтом при строительстве ливневки.

Фото: pixabay.com

22 сентября 2016 с монтажником наружных трубопроводов 4 разряда ООО «Интерстройсервис+» на площадке строящегося жилого дома в Уфе произошел несчастный случай.

Как сообщают в пресс-службе Гострудинспекции республики, при производстве работ по устройству наружной ливневки из-за размытия откоса водой частично обрушился грунт. Монтажника засыпало. Коллеги совместно с сотрудниками МЧС извлекли мужчину из грунта и доставили к машине скорой. Уже в больнице выяснилось, что у пострадавшего синдром длительного сдавливания, общее переохлаждение, респираторный синдром, а также ушиб сердца.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ и нарушение технологического процесса.

В результате расследования виновников привлекли к административной ответственности и оштрафовали на сумму более 136 тысяч рублей.