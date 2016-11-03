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3 ноября, четверг
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ХРОНОГРАФ
Уфа стала самым безопасным городом в Приволжском федеральном округе// 03.11.2016
Этот статус город получил в четвертый раз.
Фото: Кристина Дейнеко
Уфа заняла первое место в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», сообщает администрация города. Этот конкурс ежегодно проводит Приволжский региональный центр МЧС России.
Конкурс проходил в два этапа: на местном и региональном уровне.
По итогам смотра-конкурса, самым безопасным в Приволжском федеральном округе среди городов-миллионников был признан город Уфа, который уже четвертый год подряд становится лучшим в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
- Это первое место – результат комплексного подхода к решению возникающих нештатных ситуаций и своевременного и эффективного проведения всех необходимых мероприятий по профилактике и предупреждению ЧС на территории столицы. Свой вклад в победу Уфы внесли все службы города, как экстренные: муниципальная служба спасения, пожарная охрана, Центр общественной безопасности, так и службы жизнеобеспечения, - сообщили в пресс-службе города.
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