Уфа стала самым безопасным городом в Приволжском федеральном округе

Ольга КОРЗИК

Этот статус город получил в четвертый раз.

Фото: Кристина Дейнеко

Уфа заняла первое место в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», сообщает администрация города. Этот конкурс ежегодно проводит Приволжский региональный центр МЧС России.

Конкурс проходил в два этапа: на местном и региональном уровне.

По итогам смотра-конкурса, самым безопасным в Приволжском федеральном округе среди городов-миллионников был признан город Уфа, который уже четвертый год подряд становится лучшим в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

- Это первое место – результат комплексного подхода к решению возникающих нештатных ситуаций и своевременного и эффективного проведения всех необходимых мероприятий по профилактике и предупреждению ЧС на территории столицы. Свой вклад в победу Уфы внесли все службы города, как экстренные: муниципальная служба спасения, пожарная охрана, Центр общественной безопасности, так и службы жизнеобеспечения, - сообщили в пресс-службе города.