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ХРОНОГРАФ
В Уфе ученые куриный помет превратили в корм для рыб// 03.11.2016
В настоящий момент проводятся испытания на карпах.
Сейчас в Башкирском государственном аграрном университете тестируют новую разработку – продукт, который не только безвреден для экологии, но и может применяться в качестве пищевой добавки, сообщает телеканал БСТ.
Сейчас испытания проводятся на рыбах, в основном на карпах, которых и потчуют отходами птицеводства. В курином помете содержится высокое содержание протеина, и ученые планирут увеличить массу тела рыб на 10-15 процентов.
– В процессе переработки, при разработке рабочей формулы, получили органическое удобрение. Доработав органическое удобрение в кормовую добавку, мы получаем на предприятиях дополнительную прибыль, которая гораздо больше превышает прибыль от основного производства, – сообщил автор проекта Руслан Хафизов.
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