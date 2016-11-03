В Уфе ученые куриный помет превратили в корм для рыб

Злата ЗУКОВИЧ

В настоящий момент проводятся испытания на карпах.

Сейчас в Башкирском государственном аграрном университете тестируют новую разработку – продукт, который не только безвреден для экологии, но и может применяться в качестве пищевой добавки, сообщает телеканал БСТ.

Сейчас испытания проводятся на рыбах, в основном на карпах, которых и потчуют отходами птицеводства. В курином помете содержится высокое содержание протеина, и ученые планирут увеличить массу тела рыб на 10-15 процентов.

– В процессе переработки, при разработке рабочей формулы, получили органическое удобрение. Доработав органическое удобрение в кормовую добавку, мы получаем на предприятиях дополнительную прибыль, которая гораздо больше превышает прибыль от основного производства, – сообщил автор проекта Руслан Хафизов.