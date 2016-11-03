|
3 ноября, четверг
|
ХРОНОГРАФ
В Башкирии создадут специальные комиссии по капремонту// 03.11.2016
Правительство приняло новое постановление о том, как будут определяться дома для ремонта.
Фото: Кристина Дейнеко
В администрациях городов и районов республики создадут специальные комиссии для обсуждения вопросов по капремонту. Они в частности будут определять, в каких домах нужно прежде всего проводить работы и рекомендовать эти объекты главам муниципалитетов. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, в составе каждой комиссии будет девять человек. Это депутаты, чиновники из предприятий сферы ЖКХ, общественники и собственники помещений.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе ученые куриный помет превратили в корм для рыб
03.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Передача детского телеканала «Тамыр» вышла в финал «ТЭФИ – Регион»
03.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии ЭСКБ направила 1500 исков в суд на должников
03.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии семье убитого мешком сахара мужчины выплатят миллион
03.11.2016 // ПЕРСОНА
Олег Попов скончался на гастролях в Ростове-на-Дону
03.11.2016 // ПЕРСОНА
Уфимский преподаватель химии удостоен звания «Народный учитель России»
5-Я КОЛОНКА
Бывший министр молодежной политики и спорта Башкирии Рамиль Хисаметдинов рассуждает о строительстве мечети Ар-рахим.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте