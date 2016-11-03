В Башкирии создадут специальные комиссии по капремонту

Наталья КУЗНЕЦОВА

Правительство приняло новое постановление о том, как будут определяться дома для ремонта.

Фото: Кристина Дейнеко

В администрациях городов и районов республики создадут специальные комиссии для обсуждения вопросов по капремонту. Они в частности будут определять, в каких домах нужно прежде всего проводить работы и рекомендовать эти объекты главам муниципалитетов. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, в составе каждой комиссии будет девять человек. Это депутаты, чиновники из предприятий сферы ЖКХ, общественники и собственники помещений.