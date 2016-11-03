В Башкирии открыли памятник Радику Гарееву

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Он установлен в Янауле.

Фото: газета "Янаульские зори"

В среду, 2 ноября, в Янауле в торжественной обстановке открыли монумент знаменитому оперному вокалисту и эстрадному исполнителю Радику Гарееву.

Установлен он в родной школе артиста, которая также носит его имя. В школе также есть музей с экспозицией, посвященной вокалисту. Об этом сообщает газета «Янаульские зори». В нынешнем году певцу могло бы исполниться 60 лет. Памятник создан и установлен на средства янаульцев и местного бюджета. Прообразом скульптуры (автор Халит Галиуллин) стала известная сценическая фотография певца. Участие в торжествах по случаю открытия памятника принял младший брат Радика Гареева Ралиф.

Открытие памятника было приурочено к двадцатой годовщине смерти певца. Напомним, сердце Радика Гареева остановилось 29 октября 1996 года.

