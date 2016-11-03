|
3 ноября, четверг
|
ХРОНОГРАФ
В Башкирии открыли памятник Радику Гарееву// 03.11.2016
Он установлен в Янауле.
Фото: газета "Янаульские зори"
В среду, 2 ноября, в Янауле в торжественной обстановке открыли монумент знаменитому оперному вокалисту и эстрадному исполнителю Радику Гарееву.
Установлен он в родной школе артиста, которая также носит его имя. В школе также есть музей с экспозицией, посвященной вокалисту. Об этом сообщает газета «Янаульские зори». В нынешнем году певцу могло бы исполниться 60 лет. Памятник создан и установлен на средства янаульцев и местного бюджета. Прообразом скульптуры (автор Халит Галиуллин) стала известная сценическая фотография певца. Участие в торжествах по случаю открытия памятника принял младший брат Радика Гареева Ралиф.
Открытие памятника было приурочено к двадцатой годовщине смерти певца. Напомним, сердце Радика Гареева остановилось 29 октября 1996 года.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе ученые куриный помет превратили в корм для рыб
03.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Передача детского телеканала «Тамыр» вышла в финал «ТЭФИ – Регион»
03.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии ЭСКБ направила 1500 исков в суд на должников
03.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии семье убитого мешком сахара мужчины выплатят миллион
03.11.2016 // ПЕРСОНА
Олег Попов скончался на гастролях в Ростове-на-Дону
03.11.2016 // ПЕРСОНА
Уфимский преподаватель химии удостоен звания «Народный учитель России»
5-Я КОЛОНКА
Бывший министр молодежной политики и спорта Башкирии Рамиль Хисаметдинов рассуждает о строительстве мечети Ар-рахим.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте