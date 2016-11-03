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ХРОНОГРАФ

Самолет Уфа-Москва в Шереметьево ушел на второй круг из-за лис

Ольга КОРЗИК // 03.11.2016
На взлетно-посадочную полосу вышли две лисы.

Вчера, 2 ноября,  в аэропорту Шереметьево самолет, следовавший из Уфы в Москву, прервал заход на посадку и ушел на второй круг, сообщает «Российская газета». Это произошло из-за того, что на взлетно-посадочной полосе бегали две лисы. 

Потом самолет благополучно совершил посадку.

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