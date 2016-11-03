Самолет Уфа-Москва в Шереметьево ушел на второй круг из-за лис

Ольга КОРЗИК

На взлетно-посадочную полосу вышли две лисы.

Вчера, 2 ноября, в аэропорту Шереметьево самолет, следовавший из Уфы в Москву, прервал заход на посадку и ушел на второй круг, сообщает «Российская газета». Это произошло из-за того, что на взлетно-посадочной полосе бегали две лисы.

Потом самолет благополучно совершил посадку.