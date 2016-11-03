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3 ноября, четверг
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ХРОНОГРАФ
Самолет Уфа-Москва в Шереметьево ушел на второй круг из-за лис// 03.11.2016
На взлетно-посадочную полосу вышли две лисы.
Вчера, 2 ноября, в аэропорту Шереметьево самолет, следовавший из Уфы в Москву, прервал заход на посадку и ушел на второй круг, сообщает «Российская газета». Это произошло из-за того, что на взлетно-посадочной полосе бегали две лисы.
Потом самолет благополучно совершил посадку.
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