В Уфе пройдет «Ума палата»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

4 и 5 ноября состоится финал интеллектуально-развивающей игры для воспитанников детских домов ПФО.

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

В соревнованиях примут участие команды из всех 14 регионов ПФО – победители региональных этапов. Мероприятие проходит в формате брейн-ринга, по принципу знаменитых телепередач «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». Командам предстоит отвечать на сложные вопросы из разных областей знаний – литературы, истории, географии, биологии и обществознания. Игра дает ребятам возможность проверить свои навыки и эрудицию, продемонстрировать таланты, пообщаться друг с другом, - сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии. «Ума палата» является частью окружного проекта «Вернуть детство», реализуемого под патронатом полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича.

Справка:

Проект «Вернуть детство» реализуется в округе с 2009 года. Его цель – создание условий для успешной социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проект развивается по четырем направлениям: фестиваль детского творчества «Звезды Детства», спартакиада воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья», окружная выставка прикладного творчества «Мастерок» и интеллектуально-развивающая игра «Ума палата». Главная задача – помочь каждому ребенку обрести уверенность в себе, найти новых друзей в разных регионах Приволжья.