|
3 октября, понедельник
|
ХРОНОГРАФ
Жительницы юга Башкирии поедут рожать в Оренбург// 03.10.2016
Областной перинатальный центр заработает осенью этого года
Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич посетил в Оренбурге строящийся областной перинатальный центр. В медицинском учреждение, рассчитанном на 170 койко-мест, будет оказываться современная высокотехнологичная медицинская помощь беременным и новорожденным, включая реанимацию и интенсивную терапию, а также выхаживание недоношенных детей. Общая стоимость объекта составляет 2,6 млрд. рублей, из которых 1,4 млрд. рублей – средства федерального Фонда обязательного медицинского страхования, 1,2 млрд. рублей – деньги областного бюджета.
Новый перинатальный центр, помимо жителей области, сможет принимать пациентов и из отдаленных районов Башкирии. Так, современная высокотехнологичная медицинская помощь станет ближе населению Куюргазинского, Федоровского, Зианчуринского, Кугарчинского районов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Смертельный наезд на пешехода в Уфе: подробности
03.10.2016 // ПУЛЬС
«Газпром нефтехим Салават» преобразовали, поменяв одну букву
03.10.2016 // СПОРТ
Футболисты «Амкара» рассказали об игре в Уфе
03.10.2016 // ПЕРСОНА
Тимур Сафин: Самое сложное – справиться со своими эмоциями
03.10.2016 // ПУЛЬС
В Москве откроется «Торговый Дом Башкортостан»
03.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе ветерана лишили жилья из-за того, что он служил на Украине
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте