Жительницы юга Башкирии поедут рожать в Оренбург

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Областной перинатальный центр заработает осенью этого года

Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич посетил в Оренбурге строящийся областной перинатальный центр. В медицинском учреждение, рассчитанном на 170 койко-мест, будет оказываться современная высокотехнологичная медицинская помощь беременным и новорожденным, включая реанимацию и интенсивную терапию, а также выхаживание недоношенных детей. Общая стоимость объекта составляет 2,6 млрд. рублей, из которых 1,4 млрд. рублей – средства федерального Фонда обязательного медицинского страхования, 1,2 млрд. рублей – деньги областного бюджета.

Новый перинатальный центр, помимо жителей области, сможет принимать пациентов и из отдаленных районов Башкирии. Так, современная высокотехнологичная медицинская помощь станет ближе населению Куюргазинского, Федоровского, Зианчуринского, Кугарчинского районов.