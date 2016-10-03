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3 октября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии дан старт конкурсу «Молодой предприниматель России»// 03.10.2016
Отбор бизнес-проектов будет вестись по четырем номинациям.
Фото: Кристина Дейнеко
Министерство молодежной политики и спорта Башкирии приглашает молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 30 полных лет к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2016». Организаторы ставят своей целью поиск и поощрение молодых людей, ведущих предпринимательскую деятельность.
Конкурсантам необходимо представить бизнес-идеи и бизнес-проекты по следующим номинациям на выбор: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года» для молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 30 лет, а также по номинации «Личный вклад года», по которой награждаемый может не являться молодым предпринимателем.
Регистрация и прием документов на конкурс проходит через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». Срок подачи заявок - с 9:00 часов 1 октября и до 18:00 часов 10 октября 2016 года.
Подробную информацию можно получить по адресу: г. Уфа, ул.Ленина, 10 Электронная почта: molprе[email protected] Телефоны 8(347) 287-81-97, 218-03-04.
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