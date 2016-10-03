Уфимцы в субботник в Сипайлово собрали более 500 мешков мусора

Наталья КУЗНЕЦОВА

Набережную реки Уфы очистили студенты вузов и колледжей.

Фото: ecology.bashkortostan.ru

В экологическом субботнике на набережной в Сипайлово в эту субботу приняли участие более двухсот человек, сообщает пресс-служба минэкологии республики.

Участниками акции стали студенты уфимских колледжей и вузов. Ее организатором выступила общественная организация «Российские студенческие отряды» при поддержке и участии уфимского управления минэкологии.

- Всего участники субботника собрали более 500 мешков мусора, - уточняется в сообщении.