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ХРОНОГРАФ

В Уфе по факту пожара на улице Зорге заведено уголовное дело

Злата ЗУКОВИЧ // 03.10.2016
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.

Сотрудники отдела полиции №7 управления МВД по Уфе возбудили уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью два статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Напомним, что 30 сентября в Уфе  около 10:30 местного времени загорелось офисное здание по улице Рихарда Зорге. После тушения пожара обнаружили тело одного из рабочих.

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