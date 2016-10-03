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3 октября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе по факту пожара на улице Зорге заведено уголовное дело// 03.10.2016
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.
Сотрудники отдела полиции №7 управления МВД по Уфе возбудили уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью два статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Напомним, что 30 сентября в Уфе около 10:30 местного времени загорелось офисное здание по улице Рихарда Зорге. После тушения пожара обнаружили тело одного из рабочих.
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