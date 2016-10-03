В Уфе по факту пожара на улице Зорге заведено уголовное дело

Злата ЗУКОВИЧ

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.

Сотрудники отдела полиции №7 управления МВД по Уфе возбудили уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью два статьи 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Напомним, что 30 сентября в Уфе около 10:30 местного времени загорелось офисное здание по улице Рихарда Зорге. После тушения пожара обнаружили тело одного из рабочих.