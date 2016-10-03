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3 октября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В День республики в Уфе дождей не прогнозируется// 03.10.2016
11 октября будет прохладно и пасмурно.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
11 октября Башкирия отпразднует День республики. Синоптики рассказали, какая погода ожидает уфимцев.
Днём ожидается прохладная погода от +4 до +7 градусов выше ноля. Всем, кто планирует провести праздник на улице, стоит захватить с собой шапки и перчатки, так как вечером столбик термометра может опуститься до +2 градусов. Ночью ожидается нулевая температура. Ветер будет не сильный = до 2 м/с, погода ожидается пасмурная, но без дождей.
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