В День республики в Уфе дождей не прогнозируется

Кристина ДЕЙНЕКО

11 октября будет прохладно и пасмурно.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

11 октября Башкирия отпразднует День республики. Синоптики рассказали, какая погода ожидает уфимцев.

Днём ожидается прохладная погода от +4 до +7 градусов выше ноля. Всем, кто планирует провести праздник на улице, стоит захватить с собой шапки и перчатки, так как вечером столбик термометра может опуститься до +2 градусов. Ночью ожидается нулевая температура. Ветер будет не сильный = до 2 м/с, погода ожидается пасмурная, но без дождей.